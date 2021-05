Menneskekjenner: Som domina blir man god på å lese kroppssignaler og får et innblikk i menneskelig psykologi, forteller Ms. D-Trix – et kallenavn hun ikke bruker profesjonelt, men som hun selv foreslår at vi omtaler henne som. Hun må hele tiden passe på å ikke gå for langt over kundens grenser. (Sofie Amalie Klougart)