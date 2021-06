G7-landene får kritikk av flere bistandsorganisasjoner og aktivistgrupper, etter at de under helgens toppmøte besluttet å donere én milliard ekstra vaksinedoser i løpet av neste år. 11 millarder doser er det som skal til for å nedkjempe pandemien, ifølge WHO. (Jack Hill / WPA Pool / Getty Images /Getty Images)