Naar man skal opleve midt paa den blanke formiddag paa Drammensveien at se rækker av biler, fuldlastet med amerikanske orlogsgaster og Christianiapiker, som hengir sig til den mest primitive kurtise, da er man langt utover grænsen for hva der kan avfærdiges med overbærende smil.

Vi henleder politiets opmærksomhet paa disse forhold, fordi de nystiftede brudekamre raser utover gater og landeveie med en livsfarlig fart. Men ogsaa for at be om politiets beskyttelse mot altfor uanstændige scener paa aapen gate. Der er visse primitive ting, som man i civiliserte samfund pligter at gaa avsides med, og til disse primitive ting regner vi ogsaa de erotiske haandgripeligheter.

Den engelske sakkyndige ved fredskonferencen i Versailles, professor J. M. Keynes, blev verdensberømt paa sin ypperlige bok om krigens økonomiske følger. Det er lykkedes Morgenbladet at sikre sig en artikelserie fra mr. Keynes haand til offentliggjørelse i løpet av sommeren.

Et nyfødt barn i privetbingen.

I en gaard paa Grünerløkken blev beboerne opmerksom paa, at der i privetbingen laa et nyfødt barn og skrek. Barnets mor, en ugift kvinde, blev senere fundet i gaarden.

Brændevinstrafiken i fjorden livligere end nogensinde.

Tønsberg: Ute ved Færder yrer det av brændevinskuttere, fortæller en toldfunktionær. Toldvæsenet og de øvrige myndigheter staar helt magtesløse overfor denne handel saa længe alt sker utenfor territorialgrænsen.

De usømmelige gatescener.

Vi har allerede for flere dage siden henledet politiets opmerksomhet paa de utskeielser, som visse dele av byens kvindelige befolkning i selskap med amerikanske orlogsgaster har hengit sig til paa aapen gate og ved høilys dag. Disse usømmelige fenomener har vakt sterk forbitrelse utover hele byen. Forleden dag blev 13 kvinder anmeldt for usømmelig opførsel i bil sammen med amerikanske orlogsgaster. Det er særlig ute paa Bygdø, at uvæsenet har florert værst.

Det er at haabe at byes borgere herefter vil bli forskaanet for de erotiske intimiteter, som man nu i flere dage har maattet være vidne til. Politiet har nu besluttet at stanse enhver bil med kvinder som optræder usømmelig, og uten videre kommandere dem ut. Hvad der kanskje vil virke enda mer avskrækkende, er at man tænker paa at offentligjøre navnene.

Aandssvakhet

Kronik av professor Ragnar Vogt

Mens sløvhet vil si tap av intelligens, betegner aandsvakhet den blote mangel herpaa. Den sløve var kanhænde meget klok tidligere, men den aandsvake vil ha været dum bestandig.