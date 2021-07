Et tak over hodet: Drømmen om å eie sitt egen hus – kanskje et som dette, på Rjukan – står sterkt i Norge, og i en rekke andre land. Dermed hjelper staten også til med lånekostnadene for huskjøpet, ved å gi fradrag på skatten for lånerenter man betaler. En studie av en dansk rentefradragsreform tyder imidlertid på at eierdrømmen overlever, også med mindre hjelp fra staten. (Katinka Klinge)