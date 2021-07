Overveldet: Sean Jacobs har vokst opp i Cape Town, og er nå hjemme på besøk fra New York, der han forsker på internasjonal politikk ved The New School. – Jeg får stadig nervøse meldinger fra venner og familie rundt om i Sør-Afrika. Folk er redde på en måte jeg ikke har sett før, sier han. Jacobs er også redaktør for nyhetsnettstedet Africa is a Country, som dekker det afrikanske kontinentet. (Kent Andreasen)