I dag startet lokale aktivister aksjon mot den omstridte gruvedriften i Repparfjorden sør for Kvalsund i Finnmark. Her har Ella Marie Hætta Isaksen (til venstre) og Sara Andersen Vågenes lenket seg fast til en anleggsmaskin onsdag morgen. Isaksen fortalte at dette er første gang hun begår sivil ulydighet, mens Sara Andersen i Natur og Ungdom lenket seg også fast under Engebø-aksjonen i 2016, ifølge NRK. (Jonathan Jæger / Hammerfestingen)