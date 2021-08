– Alle de sosiale og økonomiske godene indiske kvinner har tilegnet seg det siste tiåret, er mer eller mindre blitt utradert av korona, sier Amarjeet Kaur, generalsekretær i handelsorganisasjonen All India Trade Union Congress. Her: Kvinner i kø for vaksine, Siliguri, India 2. august. ( Diptendu DUTTA / AFP / NTB/AFP)