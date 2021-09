Skapte reaksjoner: I april tok den indiske fotografen Danish Siddiqui dronebilder av massekremasjoner av ofre for covid-19 i Delhi. Noen uker tidligere hadde helseministeren erklært at pandemien nærmet seg slutten i India, men Siddiquis bilder viste omfanget og følgene av virusets andre bølge i landet. Den profilerte Reuters-fotografen ble raskt utsatt for svertekampanjer. (Danish Siddiqui / Reuters / NTB/Reuters)