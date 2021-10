– Det er et godt valg at dette blir en egen diagnose, sier Nina Langeland, professor i infeksjonssykdommer. Her: En pasient under rehabilitering etter covid-19 følges opp ved sykehuset i Genova. Sykehuset har opprettet eget gjenopptreningsprosjekt for «covid-veteraner». (Foto: Marco Di Lauro/Getty Images/Getty Images)