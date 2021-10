Må følge med i sidespeilet: Hurdalserklæringen får kritikk for ikke å gjøre nok for å hindre naturtap. Hadia Tajik viser til protester mot vernebeslutninger: – Tar vi ikke det innover oss, vil politikken mangle legitimiteten som behøves for å få aksept for det vi gjør. (Sofie Amalie Klougart)