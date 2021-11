Samtidig som Polens konflikt med EU intensiveres, har landet plutselig også blitt en viktig brikke i beskyttelsen av unionens yttergrense – etter at Aleksandr Lukasjenka begynte å busse flyktninger til grensen mot Polen. Det er et spill for å destabilisere Europa, og ett som regjeringspartiet PiS kan komme til å utnytte, sier Adam Bodnar i denne talen. (Arkivfoto: Rafal Milach)