Hva skjer i med høyreekstremismen i Norge og Tyskland?

Det er fortsatt liv i de høyreekstreme miljøene i Europa. Morgenbladet har nylig avdekket at en norsk lege og psykiater med tidligere tilknytning til det nynazistiske miljøet i Norge, eier et av hovedkvarterene for det høyreekstreme partiet NPD i den østtyske byen Pirna – et hus som fungerer som et knutepunkt for flere høyreekstreme miljøer. Hva foregår i disse miljøene, hvilke land er tilknyttet nettverkene ut og hva tro de på? Ida Pallin Bostadløkken har intervjuet Pål Velo, en av journalistene som dro ned til Pirna, professor og leder for Senter for ekstremismeforskning Tore Bjørgo og Astrid Sverresdotter Dypvik, forfatter av boken Det mørke Tyskland (2021).