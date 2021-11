Morgenbladet skriver Belarus

Den oppmerksomme leser fikk med seg at to belarusiske diktere ble intervjuet i Morgenbladet i forrige uke om kampen mot diktator Aleksandr Lukasjenka, og denne uken snakker vi med den belarusiske nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj. Og vi skriver altså «Belarus» og «belarusisk», ikke «Hviterussland» og «hviterussisk». Forskjellen mellom de to navnene ble greid ut i en artikkel for et års tid siden, kort fortalt handler det om at det historiske området «Rus» er større og noe annet enn den moderne nasjonalstaten Russland.

[ Bør det hete «Belarus» eller «Hviterussland» på norsk? ]

Navnet Belarus frikobler dermed landet fra å være et språklig underbruk av Russland – noe blant andre Den norske Helsingforskomiteen, den tyske avisen Der Spiegel og belarusiske demokratiforkjempere mener er en god idé. Slik blir det også for fremtiden i denne avisen.