Brillene som ser: «Vi har ikke noen klar lovdefinisjon av hva som er påvirkervirksomhet, sier sjef for tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet Nina Elise Dietzel». Her fra Specsavers' reklamehjørne under Vixen awards på Gamle Logen i Oslo i oktober 2021. (Arkivfoto: Christian Belgaux)