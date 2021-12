To fronter og én felles fiende: Spillet er satt for en mulig global stormaktskonflikt. Her: Xi Jinping og Vladimir Putin. Fotomontasje: Morgenbladet. Kilder: Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr / Creative Commons og Sputnik / Evgeny Biyatov / Kreml via REUTERS (Peder Bernhardt)