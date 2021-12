– Foreløpig har vi ikke noen grunn til å tro at faren for alvorlig sykdom eller langcovid skulle være mindre ved omikron enn med delta, sier forsker Arne Søraas. Her: Bildet som vant Årets reportasjefoto i Danmark 202. Pasientene på intensivavdelingen må overvåkes døgnet rundt, så om natten tennes et rødt lys for å skåne dem. (Foto: Mads Nissen / Politiken / NTB/Ritzau Scanpix)