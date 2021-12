Mann for sin bart: Den belarusiske presidenten Aljaksandr Lukasjenka poserer for en selfie sammen med en migrant halvannen kilometer fra den polske grensen. Han er ikke fremmed for å bruke knallharde virkemidler for å beholde makten, blant annet undertrykking av egen befolkning og hybrid krigføring mot EU. (Foto: Sergei Bobylev / TASS / NTB)