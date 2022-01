– Vi bør absolutt være paranoide på vegne av demokratiet

De siste ukene har Morgenbladets journalister og faste skribenter skrevet om fjorårets verste ledere. Vi har fått lese om Etiopias Abiy Ahmed, Storbritannias Boris Johnson, Libanons Michel Aoun og Indias Narendra Modi – for å nevne noen. Og listen kunne vært lenger. Demokratiet må overvåkes og passes på hele tiden, og pandemien har svekket folkets makt over hele verden. Ida Pallin Bostadløkken har snakket med to av jurymedlemmene bak kåringene av de aller verste lederne, professorene Carl Henrik Knutsen og Lise Rakner.