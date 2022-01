Leila Torgersen: – Spørsmålet om barna skulle blitt adoptert i det hele tatt, provoserer mange

Det finnes omtrent 20 000 utenlandsadopterte i Norge og den siste tiden har man fått lese flere kronikker og essays i ulike aviser og nettfora om hvordan det er å vokse opp i en familie og en majoritetsbefolkning som ikke ligner en selv i utseende, og om all rasismen mange er blitt utsatt for. Samtidig ser man at adoptivforeldre og fagmiljøene etterlyser tettere oppfølging av familier som har adoptert barn.

I Morgenbladet har vi fått lese et essay skrevet av forfatter og psykiatrisk sykepleier, Synne Sun Løes, om hvordan hun har opplevd oppveksten som adoptert fra Korea og om hva hun mener mangler i samtalen om utenlandsadopsjon.

I ukens episode av Morgenbladets forskningspodkast får du høre psykolog og forsker ved Folkehelseinstituttet, Leila Torgersen, og forfatter og psykiatrisk sykepleier, Synne Sun Løes, i samtale om hvordan det går med de adopterte og om hvem adoptivforeldrene er og bør være.