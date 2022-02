Effektiv strategi: Til den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett skaffet Gaute Drevdal seg nye forsvarsadvokater, Victoria Holmen og Ida Andenæs. Under sluttprosedyren slo de fast overfor retten at «hvis dere frifinner, sier ikke det at dere ikke tror på de fornærmede. Det sier at kvaliteten på bevisene ikke er gode nok». (Odin Drønen)