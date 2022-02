Skal små land legge seg flate for store, bøllete land, eller skal man forsøke å stå opp for det som er riktig, spør Rasmus Hansson retorisk. MDG-politikeren beklager at han «blir tvunget til å snakke om ulv hele tiden», det stjeler oppmerksomhet fra andre saker, som Norges forhold til Kina. (Foto: Christian Belgaux)