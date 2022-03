Spår kinesisk innblanding: Odd Arne Westads klare råd til sine mange kontakter i Kina er at de nå må sette seg inn grundig inn i historien om hvordan første verdenskrig brøt ut. Han tror det kinesiske lederskapet er irriterte på Putin. Her under APEC-forumet i Beijing. (Kim Kyung-Hoon / Reuters / NTB/Reuters)