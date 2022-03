Fordømmer Putin: Irina Busygina beskriver kolleger som sjokkerte etter at Russland invaderte Ukraina. – Jeg har alltid sett på Russland som europeisk land. Nå endres dette for en veldig lang periode fremover, og det skjærer i hjertet. Her: Demonstrasjon mot krigen i Ukraina, Moskva 6. mars. (Sergei Fadeichev / TASS / Sipa USA / NTB)