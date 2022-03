Skismaet lokalt: I Hellig Olga menighet, som ligger under Moskvapatriarkatet, er det fredelig stemning mellom ukrainere og russere. Men på menighetens sosiale medier er tonen hardere. Noen kritiserer Putin og patriarken, andre mener at den ukrainske siden er fascister, forteller fader Kliment som her deler ut nattverden. (Christian Belgaux)