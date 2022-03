Stoppes viktig forskning av forskningsetikken?

«Norsk statsminister, kvinne (61)» – det kan du ende opp med å måtte kalle Erna Solberg i et forskningsprosjekt etter at forskningskomiteen, SIKT, tidligere NSD, har vurdert etikken. Professor og statsviter Tore Wig mener at personvernlovene og forskningsetikken har gått amok i kravet om samtykke og at dette hindrer samfunnskritisk forskning på blant annet terror og pandemitiltak. Professor og historiker Kjetil Jakobsen mener at Tore Wig kanskje har misforstått hva forskningsetikk er.