Viktor Orbán har vært Ungarns statsminister siden 2010, og fortsetter å være det etter søndagens valg. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kritiserer dagens valglover i landet og påpeker at svært mange av anbefalingene de kom med etter forrige valg, ikke er blitt fulgt. (Nanna Heitmann / The New York Times / NTB)