Hvem får ADHD og hvordan er livet med bokstavene?

10 prosent av Norges guttebarn fra hjem med lav eller ingen utdanning får ADHD-diagnose. Vi har snakket med forsker Fartein Ask Torvik, som studerer sammenhengen mellom sosial ulikhet og ADHD-diagnostisering av barn ved Folkehelseinstituttet. Og vi har også snakket med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen som fikk ADHD-diagnosen først da hun har 51 år gammel – etter et langt liv hvor hun har forsøkt å være flink på tross av uro og dårlig konsentrasjon. Hvorfor spiller sosial bakgrunn en så stor rolle for hvem som får diagnosen og hvordan går det med dem som får den? Store spørsmål, lang episode.