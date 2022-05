Det er mange årsaker til at matvareprisene har økt de siste årene. Klima, sosial uro og nå krigen i Ukraina. Ida Rudolfsen forsker på mat og konflikt ved Institutt for fredsforskning (Prio). Her snakker hun om hva som kan skje når hveteprisene fortsetter å øke. Når blir mat konflikt og når blir konflikt til knapphet på mat og høye priser? Og hva kan man gjøre for å stabilisere verdens matvaremarked?