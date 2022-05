Mélenchon klarte til slutt å samle venstresiden rundt sitt radikale prosjekt

LFI and left-wing parties announce electoral agreement for 2022 legislative elections Utbryteren. «Nå kan vi skrive en ny side i fransk politisk historie», sa den radikale venstresidens leder Jean-Luc Mélenchon da han sto på scenen med den nye historiske venstrekoalisjonen i Frankrike på lørdag, side om side med Olivier Faure, lederen for Sosialistpartiet som han forlot for 14 år siden. (Christophe Petit Tesson / EPA / NTB/EPA)