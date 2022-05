Skaffer bevis: Kathryne Bomberger er direktør for ICMP, en kommisjon som ble opprettet for å identifisere døde etter Balkankrigene. I Ukraina starter arbeidet midt i krigen. – Det sender et klart signal til Russland om at deres forbrytelser blir dokumentert, sier Bomberger. (Sofie Amalie Klougart)