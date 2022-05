– Kritikken beror på en misforståelse

Fornøyd: Lars Toft-Eriksen synes det nye Munchmuseet er «fantastisk flott», og åpner for et stort spekter av utstillinger. – Jeg synes faktisk bygget er veldig fint fra utsiden også – eller la meg si det slik: Det er interessant og fungerer bra i bymiljøet, sier lederen for Munchmuseets nye programkomité. (Sofie Amalie Klougart)