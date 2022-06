Ekstremisme og LHBT-fiendtlighet: – En slags moralsk vigilantevirksomhet

Institusjonaliserte forbud mot homofili i en rekke land bidrar til at ekstreme islamister ikke trenger å «terpe på budskapet» for å nå frem, mener forsker Thomas Hegghammer. Ekstremismekommisjonens leder Cathrine Thorleifsson peker på hat mot skeive som et likhetstrekk mellom høyreekstreme og islamistiske miljøer.