Ullersmo er et av fengslene som er undersøkt av Datatilsynet. Fengselet har satt i gang et opprydningsarbeid etter å ha blitt gjort klar over at det lå personopplysninger på fellesområdet som ikke skulle være der. Her: Innsatt i luftegården i Romerike fengsel, avdeling Ullersmo. Modellklarert. (Foto: Gorm Kallestad / NTB)