Sosial virkelighet: Lewis Gordon ber oss se for oss en person som kikker over et gjerde og spør: «Er det ikke flott at jeg kan se over gjerdet?», mens det viser seg at han egentlig er veldig kort, og kun klarer å se over gjerdet fordi han står på andres skuldre. På en eller annen måte har han likevel klart å overbevise seg selv om at det er han som ene og alene klarer å se over det. (Espen Eichhöfer / Ostkreuz)