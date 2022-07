Nato Summit In Paris On May 27th, 1997 In Paris, France Optimist (men det gikk ikke bra til sist): Presidentene Bill Clinton, Boris Jeltsin og Jacques Chirac stråler sammen med Natos spanske generalsekretær Javier Solana i 1997. En nylig signert avtale erklærte at Nato og Russland «ikke er motstandere», og banet vei for at Russland skulle bli en «alliert med alliansen». Slik gikk det ikke. (Gilles Bassignac / Gamma-Rapho via Getty Images/Gamma-Rapho via Getty Images)