Kamp om historien: I 2014 ble «Minnesmerket for ofrene av den tyske okkupasjonen» reist i Budapest. Monumentet som viser erkeengelen Gabriel (et nasjonalt symbol) under angrep av den tyske ørnen, ble kritisert for å underkommunisere både de jødiske ofrene for krigen og den ungarske statens medansvar for Holocaust (de var alliert med Nazi-Tyskland ved krigens start). (Christian Belgaux)