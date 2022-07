Opening of the new exhibition "Genesis" by Susanne Demåne in the English Park at Solliden Castle near Borgholm on Öland, Sweden, May 7, 2022. Maleri forblir i Stockholm: – Dette er blant de mest oppsiktsvekkende kulturjournalistiske sakene jeg har vært med på, sier Mattias Berg, som har vært kulturjournalist i 35 år. (SPA / Dana press / NTB/Danapress)