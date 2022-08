Lar stå: Ordfører i Hasvik, Eva Husby (Ap), vil at minnesmerket over de sovjetiske krigspilotene skal bli værende på Sørøya. For henne er det et monument over samarbeidet mellom øst og vest mot Nazi-Tyskland. Og over hvor fort verdenshistorien kan endre seg. (Katinka Hustad/Foto: Katinka Hustad )