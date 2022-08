Ny hvalforskning vekker PSTs interesse

Hjernerystelse: En videreutvikling av DAS-teknologien vil ikke bare kunne gi oss økt informasjon om hvalen som art, men også kunne forhindre hjernerystelse og hvaldød forårsaket av kollisjoner med skip. Håpet er å kunne lage et varslingssystem kapabelt til å advare kapteinen på et skip om at en hval for eksempel svømmer fem kilometer fra babord side, forteller forskere ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU. (Foto: NOAA Photo Library)