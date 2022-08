«Kjærlighetsjihad» brukes for å demonisere indiske muslimer

Protest mot islamofobiske lover: Til nå har elleve av 28 delstater i India innført regelverket som forbyr tvungen konvertering – en av dem ble innstrammet så sent som for to uker siden. Straffene er opptil ti år lange og ekteskapene som er inngått blir annullert. Her demonstrerer studenter i New Dehli mot lovene, som av ledende hindunasjonalistiske politikere kalles «kjærlighetsjihad-loven». (Foto: Burhan Kinu/Hindustan Times/Getty Images)