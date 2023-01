Det store hytteregnskapet: Skal vi bry oss om hva Oslofolk i teorien vil betale for urørte fjell?

For første gang har norske forskere regnet på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av hyttebygging. De konkluderer med at stor utbygging er et tapsprosjekt for samfunnet som helhet. Ordføreren i Sigdal tviler på regnestykket.