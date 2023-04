Kaller effektive altruister «følesesløse, psykotiske idioter»: – De burde legge ned hele bevegelsen

I kjølvannet av at kryptokongen Sam Bankman-Fried ble arrestert for bedrageri, er Effektiv altruisme-bevegelsen blitt bombardert med kritikk. – De effektive altruistene reduserer alt til et hedonistisk regnestykke, sier filosof.