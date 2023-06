Gener og ulikhet: – Gjør vi skolen lik for alle, får vi ikke bukt med forskjellene

Barn av foreldre med høy utdanning drar ifra i løpet av skolegangen, viser ny studie. Seniorforsker Fartein Ask Torvik ved Folkehelseinstituttet er «litt sjokkert» over at forskerne ikke har vurdert betydningen av genetikk.