Kostråd: – Mange av kritikerne har særinteresser tilknyttet kjøttindustrien

Leder for komiteen for nye nordiske kostråd Rune Blomhoff avfeier den heftige kritikken mot kostrådene og kaller den en «særnorsk debatt». – Marit Kolby kan ikke ha lest rapporten og bakgrunnen for våre anbefalinger, sier Blomhoff.