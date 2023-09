Podkast: Må renten opp, opp, opp eller har vi andre valg i pengepolitikken?

Mens Erna Solberg gjennomførte sitt intervjumaraton forrige torsdag satte Norges bank opp renten og varslet en ytterligere renteøkning i desember. Det er verst for alle som har lån, men også ille for regjeringspartiene. De sliter ikke bare med renteøkningene i seg selv, men også med forestillingene om at det hadde vært mulig å ha lavere rente.Dette diskuterer Maria Berg Reinertsen og Aslak Bonde i sjette episode av Morgenbladet politikk og økonomi.