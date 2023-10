Etter tre uker er det like uklart hvordan saken om Erna Solbergs habilitet og hennes manns verdipapirhandel ender. Spørsmålet for Maria Berg Reinertsen og Aslak Bonde er hvorfor alle i Høyre er så tause, og hvorfor et tillitsbrudd mellom Erna Solberg og hennes velgere rammer hele den politiske klassen. Og hva kan dagens Høyre-politikere lære av Angela Merkels avskilting av sin mentor Helmut Kohl i 1999?