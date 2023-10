Uenighet om «guttekrise»: Nye tall om kjønn og norsk arbeidsmarked

Ny norsk forskning viser at utfordringer med å få jobb ikke er et spesifikt gutteproblem her til lands, slik den kjente filosofen Richard Reeves hevder. – Til tross for at det går bra på arbeidsmarkedet med de aller fleste menn i Norge, virker det som om det er en uro blant en del menn som handler om kjønn og likestilling, sier forsker Liza Reisel.