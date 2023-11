Podkast: Hvordan kinoen ble den nye flyplassen

Martin Scorseses nye spillefilm Killers of the Flower Moon har en spilletid på 3 timer og 26 minutter. I ukens episode handler det om hvorfor kinofilmene er blitt så lange, og hvorvidt det kommer filmkulturen til gode eller ei. I tillegg blir det mer tegneseriesnakk fra kritiker Aksel Kielland, mens journalist Elise Dybvig forteller om kvelden hun jobbet på Shakespeare’s Globe i London, da Israels nasjonalteater kom for å spille.