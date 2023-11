Maria Navarro Skaranger: – Eg berre møtte veggen. Klasseveggen!

Tidleg i forfattarkarrieren vart det mykje klassetenking, men no synest Maria Navarro Skaranger at det å skrive om menneske berre sett gjennom sosiologiske briller høyrest «jævla tørt ut». I si nye bok er ho oppteken av å skape rom for kjensler og det mellommenneskelege, og av at det må lugge litt.