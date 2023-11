Podkast: Koronaforskriften er død. Leve føre-var-prinsippet!

Denne uken ble covid-19 tatt av listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, og i avisspaltene krangler man igjen om hvem som hadde mest rett og hvem som tok mest feil under pandemien. Det er tid for evaluering: Er det Anders Tegnell som ler sist, eller mer tiltaksivrige norske helsebyråkrater? Og hvordan håndterer man kriser som man ikke aner hvordan vil utvikle seg?